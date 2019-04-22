شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عبدالفتاح: الدولة تعطي الشباب اهتمامًا لم ينالوه من قبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على المشاركة اللافتة للشباب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحًا أنه كتوجه عام عالمي فإن الشباب دومًا هم الفئة الأقل مشاركة، لكن الوضع في مصر مختلف ولديه خصوصية جيدة.

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وقال «عبدالفتاح»، خلال حواره مع الإعلامية مروج إبراهيم، عبر قناة «إكسترا نيوز»، الأحد، إن الشباب عادة هم الأقل مشاركة لأنهم يشعرون أنهم يستطيعون حل مشاكلهم بأنفسهم ولا يحتاجون للدولة في شيء، لكن في مصر هناك خصوصية جيدة، لا سيما في الوقت الحالي، لأن الدولة تعطيهم اهتمامًا لم ينالوه من قبل، كما أنهم أعطوا أنفسهم مساحة للتواصل مع بعضهم البعض سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل.

وتابع أن مصر لديها جيل من الشباب اكتسب حب الوطن، ويظهر ذلك في أوقات الجد والحسم، قائلا: «عند القضايا الكبرى أقول دائما إن البلد دي فيها حاجة صح»، معبرًا عن أمله في أن يكون هناك إصلاح سياسي خلال الفترة المقبلة، لتنجح الأحزاب في استقطاب هذه الطاقات الهائلة من الشباب.

في نفس السياق، وجه عبدالفتاح، التحية للقضاء لكونه يمارس دورًا رائعًا في إدارة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن هناك مشاركة فعالة للمرأة المصرية في مختلف اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، وكذلك الوافدين، وقال: «الروح عالية في اللجان.. بنعمل ده وإحنا عارفين إنه فيه خير للبلد.. لذلك وجهة نظري أنه ما كان ينبغي إلا ما يحدث الآن في مصر كي نتقدم للأمام».