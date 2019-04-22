شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مشاهد اليوم الثاني للاستفتاء: مواطن يدفن زوجته ويذهب للإدلاء بصوته (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترصد «المصري اليوم» أبرز المشاهد في اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وجاءت أبرز المشاهد على النحو الآتي:

بسعف النخيل وأعواد القمح.. أقباط ومسلمون يدلون بأصواتهم في بالإسكندرية

من العزاء للاستفتاء.. مواطن يدفن زوجته ويتوجه ليدلي بصوته في التعديلات الدستورية

«كفيفة» تدلي بصوتها بطريقة برايل في بني سويف (صور)

في «سوق العبور».. «أكل العيش» لا يمنع من أداء «الواجب الوطني»

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أغلقت لجان الاستفتاء أبوابها في تمام التاسعة من مساء السبت، بمعظم مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والبالغ تعدادها 13 ألفا و919 لجنة فرعية تجرى بها عملية الاقتراع على الاستفتاء بتعديل الدستور.

وبعد انتهاء تصويت آخر المواطنين الموجودين داخل حرم المراكز الانتخابية، أشرف القضاة رؤساء اللجان الفرعية على عملية إغلاق صناديق الاقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة المخصصة لهذا الغرض، وأيضًا إغلاق كافة الأبواب والنوافذ المحيطة بمقار تلك اللجان، ووضع الأختام اللازمة- والمعدة لذلك الأمر خصيصًا- أعلاها وتركها في حراسة أمنية مشددة من رجال القوات المسلحة والشرطة المكلفين بتأمين مقار لجان الاستفتاء، على أن تستأنف اللجان عملها مرة أخرى اعتبارا من التاسعة صباح غد.

وشهد اليوم الأول والثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية مشاركة واسعة من قبل الناخبين الذين اصطفوا في طوابير بمعظم المحافظات.

وانطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل السبت، وتستمر حتى الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل، داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.

ثاني أيام الاستفتاء علي تعديل الدستور بالغربية

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