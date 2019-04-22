شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعرض الدولي للصناعات الطبية «ميد جيت 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، الأحد، فعاليات المعرض والمتلقي الدولي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ميد جيت ٢٠١٩ الذي نظمته جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك» بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات.

ويأتي انعقاد معرض ميد جيت 2019 بالتزامن مع انطلاق الدورة الثانية لمعرض نايل ميد الذي تنظمه شعبه المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

وشارك في الافتتاح كل من المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والمهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك» ومحمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية والدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات.

وقال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الصناعة المصرية في مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية شهدت تطورا ونموا كبيرا وأصبحت قادرة على المنافسة في مختلف دول العالم، مضيفاً أن عددا كبيرا من الشركات المحلية حصلت على شهادات دولية وتقوم حالياً بتصدير جزء كبير من منتجاتها.

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وأكد السويدي أن قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية حقق أفضلية في نسب المكون المحلي وصلت إلى 40% وهناك بعض القطاعات التي حققت نسب تتراوح ما بين 60 و70% مكونا محليا.

وقال مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن معرض ميد جيت 2019 ونايل ميد 2019 أثبتا وجود صناعة جيدة في مصر، سواء في مجال الأدوية أو المستلزمات الطبية أو مستحضرات التجميل، فضلا عن تمتع المنتجات بالجودة العالية التي تساعدها على المنافسة خارجيا، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على دعم القطاع من خلال توفير احتياجاتهم من الأراضي.

من جانبه، أكد المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك» أن الصناعة المصرية في مجال المستلزمات الطبية والأدوية من الصناعات الواعدة والتي تشهد طفرة كبيرة من حيث الجودة والإنتاج والمنافسة العالمية.

وأضاف الميقاتي أن معرض ميد جيت 2019 جذب العديد من المشترين الدوليين من إفريقيا، مشيرا إلى جودة الصناعة المصرية في مجالات الأجهزة والمستلزمات الطبية تؤهل مصر للدخول بقوة إلى السوق الأفريقية، خاصة في ظل اهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي بالتوجه نحو إفريقيا للاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وقال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المعرض يستهدف في المقام الأول تشجيع التصدير إلى الأسواق الإفريقية والحد من الاستيراد من خلال تعظيم القيمة المضافة ورفع نسب المكون المحلي في الصناعة والتي وصلت من 40 % إلى 60% في بعض الصناعات الطبية.

وأكد الدكتور شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية، أن الصناعة الطبية في مصر تمتلك مقومات عديدة للاتجاه نحو الأسواق الخارجية، خاصة في السوق الإفريقي، مطالباً بالإسراع في إصدار قانون هيئة الرقابة الدوائية وقانون هيئة التكنولوجيا، مشيرا إلى أن هذه القوانين ستجعل السوق المصرية من الأسواق الجاذبة للاستثمار في القطاع الطبي.