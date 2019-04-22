الارشيف / أخبار مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 22/4/2019 بمحافظات مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 22/4/2019 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

الصغرى العظمى 

Advertisements


القاهرة 11 23
شبين الكوم 12 22 
طنطا 12 21 
دمنهور 13 20 
الاسكندرية 13 20 
بلطيم 12 20
مطروح 14 19
السلوم 12 22
سيوة 11 27
بورسعيد 11 19
دمياط 11 19 
الزقازيق 12 24 
الاسماعيلية 10 24 
السويس 11 23 
العريش 12 19
رفح 12 19
رأس سدر 13 18 
نخل 05 19
نويبع 14 22
طابا 09 19
كاترين 02 15
الطور 14 23
شرم الشيخ 15 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 16 25
الفيوم 12 23
بنى سويف 11 24
المنيا 09 24
أسيوط 08 25
سوهاج 09 25
قنا 08 26
الأقصر 13 28
أسوان 14 29
أبوسمبل 15 28
الوادى الجديد 14 27
شلاتين 17 27
ابو رماد 18 25
راس حدربة 19 24 
حلايب 19 24
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي: 

الصغرى العظمى

 
مكة المكرمة 21 36 
المدينة 17 31
الرياض 14 29
المنامة 22 30
أبوظبى 24 39
الدوحة 22 33 
الكويت 16 27 
دمشق 02 16
بيروت 13 18
عمان 02 14
القدس 06 14
غزة 11 19
بغداد 11 22
مسقط 28 33
صنعاء 13 25
الخرطوم 20 36
طرابلس 18 32
تونس 14 30
الجزائر 13 16 
الرباط 12 20
نواكشوط 18 28
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى

 
أنقرة 01 - 12
اسطنبول 06 14
اسلام اباد 20 33
نيودلهى 24 38
جاكرتا 25 34
بكين 14 25 
كوالالمبور 25 34
طوكيو 14 23
أثينا 10 18
روما 14 22
باريس 11 25
مدريد 09 17
برلين 10 19
لندن 12 22
مونتريال 05 17
موسكو 06 18
نيويورك 12 17
واشنطن 11 19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 22/4/2019 بمحافظات مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا