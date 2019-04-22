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حزب معارض موال للإخوان يخطط لعرض كراتين مزورة فى مؤتمر صحفى لضرب الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” من مصادر سياسة وحزبية، أن أحد أحزاب المعارضة، الموالية للجماعة الإرهابية، والذى يقدم نفسه على أنه حزب ديمقراطي، علما بأنه مسنود من الإخوان سرا، يشترى الآن كراتين ويملؤها ببضاعة رخيصة، للتحضير لمؤتمر صحفى، يزعم فيه أن هذه الكراتين توزعها أحزاب مؤيدة للتعديلات.

 

ونشأ خلاف داخلى فى الحزب، تسبب فى كشف المعلومات، إلا أن الحزب ورئيسه يحضرون للمؤتمر، رغم اعتراضات داخلية على هذا الإجراء الذي يزور الوضع السياسي والانتخابي فى مصر.

 

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