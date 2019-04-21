​طلاب وأساتذة بجامعة القاهرة يشاركون في استفتاء التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

شارك طلاب جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، في عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي تستمر حتى غد الاثنين، عبر الاقتراع السري المباشر بعدد من اللجان بالقاهرة والجيزة.

ذكرت الجامعة في بيان لها، مساء الأحد، أنها "شاركت بدورها فى تشكيل الوعى المجتمعى والسياسى لدى طلابها من خلال التوعية وحثهم على ضرورة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، من خلال عدة ندوات بكلياتها".

ولفتت إلى أنها منحت الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يوم بالتناوب على مدار ثلاثة أيام، وفقا للظروف والجداول الدراسية بما يمكنهم من المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.