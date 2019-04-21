بعد انتهاء استفتاء المصريين بالخارج.. مكرم: أظهروا مشهد حضاري ووطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها بانتهاء أيام التصويت في استفتاء المصريين بالخارج، قائلة: "أظهروا مشهد حضاري ووطنية تبعث بالأمل والمستقبل الذي نريد جميعا رسمه في الداخل والخارج".

وأضاف مكرم، في بيان لها الأحد، أن "غرفة عمليات الوزارة لا زالت تتلقى كافة الاستفسارات من المصريين بالخارج حيث تلقت أكثر من 250 استفسارًا".

وأردفت أن "الاستفسارات دلت على زيادة وعيهم حيث كانت حول اللوجستيات الخاصة بعملية التصويت من ورق غير مختوم وعدم وجود اسم الناخب في قاعدة الناخبين"، مؤكدة أنه تمت "الإجابة على كافة هذه الاستفسارات".

وأشارت إلى أن الاستفتاء شهد لقطات مميزة للمصريين بالخارج، من بينها صورة المصريين المتوجهين لأداء مناسك العمرة وحرصوا على الذهاب للتصويت بملابس الإحرام فهم لم ينسوا واجبهم الوطني.

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كما قدمت وزيرة الهجرة التحية لشباب المصريين في الخارج، "الذين ظهروا بصورة مشرفة جدًا من مختلف العالم من روسيا والصين وأستراليا وإيطاليا وأوكرانيا"، موضحة أنهم "شباب أخذ على عاتقه أن يعطي هذه الرسالة الشبابية لمصر الجميلة".

وثمنت مكرم، "دور المرأة المصرية وحرصها على اصطحاب أبنائهم معهم إلى مقرات التصويت، مما يبعث الأمل والقوة للمصريين".

وأشارت الوزيرة إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة اختتمت عملها بعدما ظلت تعمل منذ مساء الخميس الماضي بكل طاقتها دون كلل أو ملل وبكل وطنية لنقل هذه الصورة المشرفة والوطنية التي ظهر عليها المصريين بالخارج".

وتابع: "قوة المصريين جميعهم مستمرة في هذا الكرنفال الديمقراطي بكل الدولة المصرية"، مشيرة إلى استمرار التصويت باستفتاء الداخل حتى غد الإثنين.

وكان التصويت في الاستفتاء للمصريين بالخارج قد بدأ منذ يوم الجمعة الماضي 20 أبريل الجاري، حيث وجهت وزيرة الهجرة بالتعامل مع أي نوع من الاستفسارات أو الشكاوى التي يتعرض لها الناخبين خارج مصر على مدار الساعة، مؤكدة على التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بعملية الاستفتاء وفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للتنسيق بشأن على تلك الاستفسارات.