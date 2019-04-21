محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تصوير- أحمد النجار ومحمود عبدالناصر ومحمود بكار ومصطفي الشيمي:
لليوم الثاني، واصل الناخبون في داخل البلاد التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية، وسط إقبال بين الكثيف والمتوسط.
ويستعرض الخليج 365 أبرز 50 صورة من وقائع اليوم الثاني.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت بدء الاقتراع بالداخل على مدار ثلاثة أيام تبدأ من السبت 20 أبريل حتى الإثنين 22 أبريل.
وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.
كما تتضمن التعديلات موادَّ أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر 50 صورة من اليوم الثاني في استفتاء التعديلات الدستورية بالداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.