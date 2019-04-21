"عمليات الهجرة" تتلقى 239 استفسارًا حول الاستفتاء من المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج أن عدد الاستفسارات التي تلقتها الغرفة منذ اليوم الأول، الجمعة، وحتى منتصف اليوم الثالث، اليوم الأحد، بلغ 239 استفسارا.

وأفادت الغرفة بأن أغلب الاستفسارات تركز حول بعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم ‏والمشاركة في عملية الاستفتاء، وأن الغرفة تواصلت مع رموز الجاليات المصرية بالخارج وخاصة بدول الخليج، وتم ‏توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة، كما وفرت الجالية المصرية بالكويت 15 حافلة لنقل أبناء الجالية إلى مقر ‏التصويت.‏

وقالت الغرفة إنها رصدت اليوم إقبالا ‏من الجاليات المصرية بعدة دول، إذ توافد المصريون على التصويت في كل من كازاخستان وفنلندا وقبرص والنمسا وفرنسا والولايات المتحدة والكويت والبحرين وقطر والسودان ‏والإمارات وألمانيا وإيطاليا وبوليفيا وبيرو وغيرها من الدول حول العالم بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة‎.‎

وذكرت الوزارة أن أبرز الاستفسارات جاءت خلال اليوم الأول من أيام عملية الاستفتاء حول إذا كان التصويت متاح في السفارات فقط أم القنصليات أيضًا، وكيفية التأكد من وجود اسم المواطن فى قاعد بيانات التصويت، وإمكانية التصويت بالإقامة، إضافة لمواعيد وأماكن التصويت تحديدًا فى الرياض بالسعودية، وإمكانية تسجيل البيانات بالسفارة حتى يمكن التصويت، وعدم وجود مكان للتصويت في أربيل بالعراق.

وجاءت أبرز استفسارات اليوم الثاني حول إمكانية التصويت بصورة جواز السفر، وكيفية التعامل مع بعد مسافة إقامة المواطنين عن أماكن التصويت، وإغلاق بعض الطرق المؤدية لأماكن التصويت في إحدى الدول، بينما جاء أبرز هذه استفسارات اليوم الثالث والأخير عن عدم وجود أختام على ورقة التصويت، ومواعيد عمل القنصلية المصرية بنيويورك، إضافة لاستفسار عن رقم لإرسال المقترحات.

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وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إغلاق أبواب التصويت في نيوزيلندا وأستراليا واليابان، مؤكدة أن غرفة ‏عمليات الوزارة مستمرة في المتابعة حتى انتهاء عملية التصويت في كل الدول التي يتواجد بها المصريون.

وقالت مكرم إن المصريين بالخارج يضربون أروع الأمثلة في تقديم الدعم اللازم خلال أيام التصويت، موضحة أن اليوم الثالث شهد إقبالا أكبر في العديد من الدول، معربة عن شكرها وتقديرها لما يبذله المصريون بالخارج من جهود رغم بعد السفارات ‏والقنصليات عن أماكن تواجد بعضهم، كما أشادت بالمجهودات التي تقدمها السفارات والقنصليات لتسهيل عملية الاستفتاء.

في السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن عمليات فرز الأصوات للمصريين بالخارج تأتي بعد غلق أبواب اللجان، وأن الهيئة ‏الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها إعلان الأرقام النهائية والنتائج.

ووجهت مكرم باستمرار التواصل مع الجاليات المصرية ‏بالخارج واستقبال كافة الاستفسارات منهم، والعمل على حل وإزالة أية عوائق تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ‏الاستفتاء‎‏، وذلك حتى انتهاء فعاليات هذا الاستحقاق الوطني خارج مصر.‏

وكانت غرفة عمليات وزارة الهجرة بدأت صباح أمس‏ الأول متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على ‏التعديلات الدستورية، كما تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –‏‏01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: (‏[email protected]‏)، وذلك للتواصل مع المصريين ‏بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.‏