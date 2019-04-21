"فتح النفق المُغلق".. توجيهات جديدة لـ كامل الوزير خلال جولته بمحطة سيدي جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مساء الأحد، محطة سيدي جابر، وميناء الإسكندرية البحري، لمتابعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية بلجنتي المحطة والميناء، والتأكد من توافر جميع التسهيلات أمام المواطنين للمشاركة بكل حرية في الاستفتاء.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الحماية المدنية كافة، والتكييف الخاص بالمحطة وفتح النفق الخاص بالمحطة المغلق منذ فترات طويلة تسهيلاً على المواطنين.

كما تفقد، شبابيك التذاكر، ووجه بحسن التعامل مع الركاب والحرص على حصول كل راكب على تذكرة.

كما التقى وزير النقل، المواطنين خلال تفقده لجنة التصويت على الاستفتاء، مؤكدا أن المشاركة في التعديلات الدستورية واجب وطني، وتمثل إحدى أهم الممارسات الديمقراطية وأن المشاركة فى الاستفتاء، حق كفله الدستور لكل مواطن مصرى، فيجب أن يحافظ على ادائه، لأنه قمة الممارسة الديمقراطية التى نتطلع جميعا لإرساء مبادئها فى جميع مناحى الحياة السياسية.

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وأضاف: "احتشاد المواطنين في طوابير أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء على الدستور يعكس مدى وعيهم وحرصهم على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي لاستكمال مسيرة التنمية بالبلاد وبناء حاضر ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية وللأجيالنا القادمة".

وفي ميناء الإسكندرية، عقد الوزير اجتماعا مع رؤساء (ميناء الاسكندرية وقطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات النقل البحري وخطط التطوير المختلفة).

وتوجه الوزير- بعد ذلك- إلى لجنة الانتخابات بالميناء لمتابعة عمليات التصويت باللجنة، حيث أكد في تصريحات صحفية، أن المصريين يرسلون من خلال مشاركتهم في التعديلات الدستورية رسالة للعالم أجمع تؤكد وعيهم وتحملهم المسؤولية وإرادتهم الحرة في الاختيار، وأنهم شعب قادر علي تحمل المسئولية و شعب خلق ليبني الأمجاد ويحمي أرضه ومنجزاته ويحافظ على هويته وترابطه ووحدته.

ولفت إلى أن التعديلات الدستورية ستساهم في تعزيز مكانة المرأة بالمجتمع المصري، والحياة السياسية إلى جانب زيادة حقوق ذوى القدرات الخاص و أن هذه التعديلات ستساهم أيضا في تحقيق مزيداً من الاستقرار للبلاد بما يعود بالنفع على الحالة الإقتصادية والأمنية وتحقيق الرخاء للمواطن المصرى وتوفير حياة كريمة تليق بشعب مصر العظيم، وتحقيق آمال الشعب وطموحاته، بما يضع الدولة المصرية ضمن الدول المتقدمة على المستوى العالمى وفى ريادة القارة الإفريقية والعالم العربي.