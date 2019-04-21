"الجندي": قرار السودان بإلغاء "سواكن" مع تركيا "صفعة على وجه أردوغان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
وصف النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقي، قرار المجلس العسكري السوداني الذي أُلغيت بموجبه اتفاقية جزيرة سواكن مع تركيا للاستثمار التركي وإنشاء قاعدة عسكرية تركية في البحر الأحمر بأنه صفعة قوية وموجعة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفًا أياه بـ"سلطان الإرهاب".
وقال "الجندي"، إن المجلس العسكرى السوداني يستحق التحية والتقدير على هذا القرار التاريخي، معربًا عن ثقته فى قدرة الشعب السودانى الشقيق بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية على تجاوز أزمة السودان الراهنة من خلال الالتفاف حول قواته المسلحة.
وناشد النائب مصطفى الجندي، الشعب السودانى بالوحدة والوقوف صفًا واحداً من أجل عودة الأمن والاستقرار لدولة السودان الشقيقة، مشيدًا بحرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني لتحقيق ارادته.
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