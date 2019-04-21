​وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج بـ"أحد السعف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، المصريين بالخارج بمناسبة "أحد السعف" وبدء "أسبوع الآلام".

وقالت مكرم في بيان الأحد: "نحن في شهر يمر علينا الكثير من المناسبات الدينية والوطنية مرورا بالاستفتاء وعيد تحرير سيناء ومن بعدها استقبال شهر رمضان المبارك، وكل هذه الاحتفالات بالداخل والخارج ما هي إلا قوة مصر التي دائما نحرص عليها وعلى وطننا ليظل آمنًا".

وكان التصويت في الاستفتاء للمصريين بالخارج، بدأ الجمعة الماضي، حيث وجهت وزيرة الهجرة بالتعامل مع أي نوع من الاستفسارات أو الشكاوى التي يتعرض لها الناخبين خارج مصر على مدار الساعة.

وأكدت على التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بعملية الاستفتاء وفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للتنسيق بشأن على تلك الاستفسارات.