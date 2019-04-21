وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة الأعمال الجاري تنفيذها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه لمناقشة مخرجات الاجتماعات الخاصة بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي.

وتم خلال الاجتماع بحث الدورة التدريبية التي يعقدها معهد بحوث الهيدروليكا والخاصة بهندسة الأنهار.

كما اجتمع وزير الري مع الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية بقطاع التوسع الأفقي والأعمال الجاري تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وبحث "عبد العاطي" مع المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري، أيضا الإجراءات التي قامت بها إدارات الري من تكثيف لأعمال التطهيرات والصيانة، استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات.