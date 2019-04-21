مباحث أبو النمرس تبحث حل لغز وفاة طفل ضربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل طفل بمركز أبو النمرس. تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس إخطارا من إدارة المستشفى العام بوصول طفل "10 سنوات" جثة هامدة بها آثار ضرب بالجسم ووجود شبهة جنائية. وانتقلت قوة من القسم إلى المستشفى؛ للوقوف على ملابسات الأمر مع إشارة بعض الأهالي إلى تعرض الطفل المتوفى إلى وصلة ضرب على يد أحد الأشخاص تسببت في وفاته. تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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