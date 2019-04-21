صور| الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. شيوخ القضاة يدلون بأصواتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

على مدار يومين من انطلاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ أدلى عدد من شيوخ القضاءة برأيهم داخل اللجان الفرعية الخاصة بكل منهم، وعلى رأسهم وزير العدل. ويرصد "الخليج 365" أبرز من شاركوا بالاستفتاء من شيوخ القضاة في التقرير التالي:

وزير العدل

أدلى صباح اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك بمدرسة الشهيد أحمد مصطفى بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

رئيس مجلس القضاء الأعلى

أدلى المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مدرسة الإعدادية بالأزبكية.

رئيس المحكمة الدستورية العليا

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أدلى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار حنفي علي جبالي، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة طبري بشيراتون.

النائب العام

أدلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنته الفرعية بالرحاب.

رئيس هيئة قضايا الدولة

أدلى المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئه قضايا الدولة، بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الهلال التجريبية بالمعادي الجديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت بدء الاقتراع بالداخل على مدار ثلاثة أيام تبدأ من السبت 20 أبريل حتى الإثنين 22 أبريل.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

كما تتضمن التعديلات موادَّ أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.