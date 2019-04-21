أخبار مصر | وزير الأوقاف: المشاركة الكبيرة في الاستفتاء دليل على عمق الوعي لدى جموع الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: المشاركة الكبيرة في الاستفتاء دليل على عمق الوعي لدى جموع الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإقبال الشعبي الكثيف وهذه الروح والمظاهر والأجواء الاحتفالية المصاحبة للإقبال الكثيف على التصويت على التعديلات الدستورية ما هو إلا انحياز وطني لصالح الاستقرار والأمن والأمان ومواجهة الإرهاب والتحديات.

وأضاف في بيان له، أن المشاركة دليل على عمق الوعي لدى جموع الشعب المصري، ورسالة للقاصي والداني على التفاف الشعب المصري حول قيادته السياسية وثقته فيها وأمله الكبير في غد مشرق بإذن الله تعالى، كما أنه رسالة بأن هذا الشعب العظيم ماض بقوة على طريق ممارسة حقوقه الوطنية والديمقراطية.

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة يوم الجمعة المقبلة بعنوان " عوامل بناء الدول"، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت الوزارة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.