أخبار مصر | الأوقاف تنظم دورة علمية للتوعية بخطورة الإدمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تنظم دورة علمية للتوعية بخطورة الإدمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف دورة علمية للأئمة بمحافظة السويس غدا الاثنين، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية .

يحاضر في الندوة أساتذة متخصصون في علم الاجتماع ، والطب النفسي ، والطب الشرعي ، لبيان خطورة تعاطي المواد المخدرة وطرق معالجة قضايـا الإدمان بمشاركة (97) إمامًا

يأتي ذلك في إطار مبادرة ” وطن بلا إدمان ” التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية كريمة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف