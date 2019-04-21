أخبار مصر | القومي لحقوق الإنسان يختتم متابعة اليوم الثاني للاستفتاء بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي لحقوق الإنسان يختتم متابعة اليوم الثاني للاستفتاء بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تختتم غرفة العمليات المركزية والغرف لفرعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أعمالها في اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية أبريل 2019، من خلال تلقي الشكاوى والملاحظات بوسائل التواصل المختلفة وإيفاد عدداً من البعثات الميدانية لأغلب محافظات الجمهورية من أجل الوقوف على سير إجراءات عملية التصويت .
ويذكر أن المجلس أوفد عدداً من البعثات الميدانية بلغ عددها 18 بعثة ميدانية بعدة محافظات تفقدت العديد من المراكز والمقار الانتخابية ، فقد نالت محافظة القاهرة النصيب الأكبر من البعثات بواقع 3 بعثات ، ثم تلتها محافظات "القليوبية ، سوهاج ، بني سويف" بواقع عدد 2 بعثة لكل منهم ، وأيضاً محافظات "الاسكندريه ، الإسماعيلية ، بورسعيد ، السويس ، كفر الشيخ ، الغربية ، البحيرة ، أسيوط ،الفيوم " بواقع بعثة واحدة ميدانية في لكل منهم .
ورصدت تلك البعثات إنتظام عملية التصويت وتيسير كافة الإجراءات ذات الصلة ، وإزدياد معدل المشاركة للناخبين ، ومراعاة الناخبين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة .
وانطلقت أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.
حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.
وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.