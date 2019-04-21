أخبار مصر | القومي لحقوق الإنسان يختتم متابعة اليوم الثاني للاستفتاء بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي لحقوق الإنسان يختتم متابعة اليوم الثاني للاستفتاء بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم غرفة العمليات المركزية والغرف لفرعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أعمالها في اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية أبريل 2019، من خلال تلقي الشكاوى والملاحظات بوسائل التواصل المختلفة وإيفاد عدداً من البعثات الميدانية لأغلب محافظات الجمهورية من أجل الوقوف على سير إجراءات عملية التصويت .

ويذكر أن المجلس أوفد عدداً من البعثات الميدانية بلغ عددها 18 بعثة ميدانية بعدة محافظات تفقدت العديد من المراكز والمقار الانتخابية ، فقد نالت محافظة القاهرة النصيب الأكبر من البعثات بواقع 3 بعثات ، ثم تلتها محافظات "القليوبية ، سوهاج ، بني سويف" بواقع عدد 2 بعثة لكل منهم ، وأيضاً محافظات "الاسكندريه ، الإسماعيلية ، بورسعيد ، السويس ، كفر الشيخ ، الغربية ، البحيرة ، أسيوط ،الفيوم " بواقع بعثة واحدة ميدانية في لكل منهم .

ورصدت تلك البعثات إنتظام عملية التصويت وتيسير كافة الإجراءات ذات الصلة ، وإزدياد معدل المشاركة للناخبين ، ومراعاة الناخبين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة .