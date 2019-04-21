أخبار مصر | سكرتير عام 'الإعلاميين' يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكرتير عام 'الإعلاميين' يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى الإعلامي محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مبنى ماسبيرو.

وقال "سعدة" إن اللجنة الانتخابية شهدت تواجدًا كثيفًا من الإعلاميين، الذين حرصوا على أن يشاركوا ويمارسوا حقوقهم التي كفلها لهم الدستو، بكل حرية.

ودعا سكرتير عام نقابة الإعلاميين، جموع الشعب المصري عامة، والإعلاميين خاصة، للمشاركة الفعالة في التصويت على التعديلات الدستورية، والنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكل حرية، وتأدية واجبهم الوطني، والظهور بمظهر حضاري أمام العالم أجمع، من أجل استكمال مسيرة التقدم والبناء التي تشهدها مصر في ظل قيادتها السياسية.

وانطلقت أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضًا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.