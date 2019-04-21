أخبار مصر | في ثاني أيام الاستفتاء.. أطول طابور أمام لجنة الفردوس بمدينة بدر

شهدت مدرسة الفردوس بمدينة بدر أطول طابور للمواطنين المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى القاهرة، لليوم الثانى على التوالى.

وحرص مئات المواطنين على الحضور والمشاركة فى الاستفتاء، ونظموا طابوراً امتد لمئات المترات نظراً لكثافة المواطنين المشاركين فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وانطلقت أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.