أخبار مصر | مستقبل وطن بدر ينظم أكبر مسيرة في القاهرة لحث المواطنين على المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن بدر ينظم أكبر مسيرة في القاهرة لحث المواطنين على المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة "مستقبل وطن" مدينة "بدر"، فى أول أيام الاقتراع على الاستفتاء أكبر مسيرة فى محافظة القاهرة الكبرى بإستخدام أكثر من (150) أتوبيس نقل ركاب و ميكروباص وسيارة شخصية، لحث أهالى المدينة على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الذى يكفله الدستور والقانون وإرسال رسالة للعالم.. تؤكد على وعى الشعب المصرى ومساندته للقيادة السياسية فى العبور بالبلاد نحو مستقبل أفضل يضمن لمصر مكانة متميزة بين دول العالم .

وانتقلت المسيرة، من أمام المقر بالحى "المميز".. فى أول أيام الاستفتاء وجابت شوارع حى "الفردوس" الثالث سابقاً، ثم إلى وسط المدينة مروراً من أمام الجهاز وبعد ذلك إتجهت إلى مقرات اللجان الانتخابية الثالثة.. وهم مدارس"الفردوس، الشهيد أيمن شويقة، عبدالحليم محمود".

وانطلقت أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.