الحكومة تدرس إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد تصور متكامل بشأن إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى، يتضمن الإمكانات التى نمتلكها وحجم التجارة المتبادل، خاصة مع دول إفريقيا، والتشريعات المطلوبة أو التى سيتم تعديلها بشأن إنشاء هذه الشركة، والموافقات والتراخيص المطلوبة، جاء ذلك خلال في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء، اليوم، بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير أبو بكر الحفنى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير خالد يوسف القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وقال مدبولى "هدفنا ربط مصر مع دول إفريقيا.. وخلال الاجتماعات التحضيرية لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تم طرح إنشاء هذه الشركة كإحدى آليات ربط مصر بدول إفريقيا، كما أن الاجتماعات المتعددة التى تم عقدها مع أعضاء المجالس التصديرية كان أهم مطلب للمصدرين هو الاهتمام بالشحن والنقل، خاصة لدول إفريقيا، حيث سيسهم

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