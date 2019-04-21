الحكومة تدرس إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة
كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد تصور متكامل بشأن إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى، يتضمن الإمكانات التى نمتلكها وحجم التجارة المتبادل، خاصة مع دول إفريقيا، والتشريعات المطلوبة أو التى سيتم تعديلها بشأن إنشاء هذه الشركة، والموافقات والتراخيص المطلوبة، جاء ذلك خلال في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء، اليوم، بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير أبو بكر الحفنى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير خالد يوسف القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية بهذا الشأن.
وقال مدبولى "هدفنا ربط مصر مع دول إفريقيا.. وخلال الاجتماعات التحضيرية لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تم طرح إنشاء هذه الشركة كإحدى آليات ربط مصر بدول إفريقيا، كما أن الاجتماعات المتعددة التى تم عقدها مع أعضاء المجالس التصديرية كان أهم مطلب للمصدرين هو الاهتمام بالشحن والنقل، خاصة لدول إفريقيا، حيث سيسهم
وقال مدبولى "هدفنا ربط مصر مع دول إفريقيا.. وخلال الاجتماعات التحضيرية لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تم طرح إنشاء هذه الشركة كإحدى آليات ربط مصر بدول إفريقيا، كما أن الاجتماعات المتعددة التى تم عقدها مع أعضاء المجالس التصديرية كان أهم مطلب للمصدرين هو الاهتمام بالشحن والنقل، خاصة لدول إفريقيا، حيث سيسهم ذلك في مضاعفة الصادرات المصرية لهذه الدول، ولذا فمن أجل استراتيجية دعم الصادرات المصرية الجديدة تم تخصيص مليارى جنيه بها لدعم الشحن سنويا، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا الملف".
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة مبدئية للإجراءات الخاصة بإنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى، والخطوات التنفيذية المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح، مشيرا إلى أن المهندس كامل الوزير أعلن، خلال الاجتماع، أن هناك شركتين قائمتين تتوليان أعمال الشحن والنقل البحرى وبهما عدد من المساهمين، ولديهما 51 سفينة منها 41 تعمل، إلا أن هذا لا يكفى المطلوب.
وأضاف أن الشركتين تواجهان مشاكل يتم العمل حاليا على حلها، وهو ما عقب عليه الدكتور مصطفى مدبولى بتأكيد ضرورة مضاعفة هذا الأسطول من السفن، تحقيقا لاستراتيجية الدولة فى تعميق العلاقات مع دول إفريقيا على وجه الخصوص، وكذا خطتها لمضاعفة الصادرات مع ضرورة دراسة إمكانات الشركتين القائمتين، وجدوى تطويرهما، ليقوما بالمهام الموكلة إليهما في هذا الملف.
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