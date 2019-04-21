شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في عمان: أبناء الجالية طالبوا مشاهدة مباراة محمد صلاح أثناء التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد غنيم، سفير مصر في سلطنة عمان، إن أبناء الجالية المصرية طلبوا توفير شاشة لعرض مباراة محمد صلاح اليوم، لاعب نادي ليفربول، أمام فريق كارفل سيتي، وذلك أثناء تواجدهم في السفارة المصرية للتصويت على الاستفتاء.

Advertisements

وأضاف «غنيم» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، قائلا: «الإقبال كبير منذ بدء التصويت من اليوم الأول، والحضور أسري يضم الأب والأم والأبناء»، متابعا: «الطريف إن المصريين المتواجدين في مقر السفارة للتصويت، طلبوا توفير شاشة لمشاهدة محمد صلاح في مباراة اليوم، وبالفعل قام رجال الأعمال بتوفير شاشات لعرض المباراة».

وأشار سفير مصر في عمان إلى أن الكثير من المصريين حرصوا على المشاركة بالتصويت في العاصمة مسقط، رغم بعد المسافة بين مقر إقامتهم ومكان التصويت داخل السفارة المصرية، متابعا: «البعض قطع مسافة 1100 للمشاركة في التصويت»، لافتا إلى طلبه من القاهرة عمل لجان فرعية في الانتخابات المقبلة للتسهيل على الناخبين.

وبدأ الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج يوم الجمعة، على أن ينتهي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، طبقا للتوقيت المحلي لكل دولة.