شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: نقل 8 مرضى ومسنين للاستفتاء بسيارات الإسعاف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الأحد، نقل 8 مرضى ومسنين بالإسعاف للإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال في تصريحات صحفية، أنه تم نقل 5 مرضى و3 مسنين، إلى لجان الاستفتاء في مراكز «المنصوره وتمي الأمديد، وشربين وميت غمر».
وأكد أن الصحه دائما في خدمة المجتمع، وقال «كلنا جاهزين لتقديم كل ما يساعد في خدمة الوطن والمواطنين».
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