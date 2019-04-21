شكرا لقرائتكم خبر عن مريض يدلي بصوتة من داخل سيارة الإسعاف بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى مريض بصوتة مساء اليوم اﻷحد، في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من داخل سيارة إسعاف، وقيام مستشار اللجنة بالصعود للسيارة ومساعدته في التوقيع واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتوقيع، وذلك بمركز نجع حمادي.

كان المواطن فاروق حافظ رفاعي يعاني من إحدى الأمراض وعدم قدرته على الحركة، وقامت أسرته بالتواصل مع مرفق اإسعاف لتوفير سيارة لنقله إلى لجنته رقم 75 بمدرسة «هو» الابتدائيه الجديدة المشتركه بنجع حمادي للمشاركة والتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فتم توفير سيارة الإسعاف ونقله للجنة، وقام مستشار اللجنة بالصعود للسيارة وبرفقتة مساعديه، ومساعدة الناخب في التوقيع والتصويت بالدفاتر المخصصة.

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فيما أكد المريض أن حبه للوطن دفعه لتحمل المشقه للتصويت، مقدما الشكر للاسعاف ومسؤولي اللجنة لمساعدته في التصويت داخل سيارة اﻷسعاف.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.