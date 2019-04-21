شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد محطة سيدي جابر في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، مساء اليوم الأحد، محطة سكة حديد سيدي جابر شرق الإسكندرية، لمتابعة انتظام العمل بمرفق السكة الحديد.

ووصل الوزير في القطار رقم 2001 القادم من القاهرة في تمام الساعة الخامسة و20 دقيقة على رصيف رقم 4 في محطة سيدي جابر.

كان في استقباله أحمد مهنا، مدير محطة سيدي جابر، واللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وعدد من قيادات السكة الحديد والنقل البحري بالإسكندرية.

وخلال جولته تفقد أرصفة وساحات المحطة ومبنى المول التجاري، كما تابع نظام العمل ومواعيد القطارات، واطمئن على توافر التذاكر للركاب ومستوى النظافة.

وتشمل جولة الوزير بالثغر تفقد محطة مصر وميناء الإسكندرية.

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