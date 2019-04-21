شكرا لقرائتكم خبر عن «كفيفة» تدلي بصوتها بطريقة برايل في بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقلت شرطة نجدة بني سويف، المواطنة، نبوية حنفي محمد، مُقيمة بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف «كفيفة» إلى لجنة الشبان المسلمين، رقم 4 للتصويت في الاستفتاء على الدستور.

وأعطاها المستشار مصطفى الطيب الحميلي، رئيس اللجنة الفرعية، ورقة للتصويت بطريقة «برايل» لوضع العلامة التي ترغب فيها على بطاقة الاقتراع.

وكانت المواطنة قد اتصلت على رقم 122 شرطة نجدة بني سويف طالبة من اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، بمساعدتها في الوصول للجنة للمشاركة في الإستفتاء.

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وقامت سيارة تابعة لمديرية امن بنى سويف، بإشراف العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائى، بنقل السيدة الكفيفة من منزلها بصحبة الملازم أول منى محمد بقسم إدارة حقوق الانسان بمديرية أمن بنى سويف للإدلاء بصوتها بلجنة الشبان المسلمين وقام تونى عثمان الحكم الدولى احد المصوتين في اللجنة وأعضاء اللجنة بتوفير كرسى متحرك لها ونقلها داخل اللجنة للتصويت وسط ترحيب وحفاوة استقبال من جميع الحاضرين

وقام مستشار اللجنة الفرعية مصطفى الطيب الحميل، بتقديم ورقة الاقتراع بطريقة برايت للسيدة للتصويت.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.

سيدة كفيفة تدلي بصوتها ببنى سويف