شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: غلق باب التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، منذ قليل فى تمام التاسعة مساء، انتهاء اليوم الثانى من تصويت المصريين فى الداخل فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وغلق باب اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية مع السماح لأخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابى من الإدلاء بصوته.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة تابعت اليوم الثانى من تصويت المصريين فى الداخل لحظة بلحظة، من خلال التنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، مشيرا الى أن الشعب المصرى فاجئ العالم كله وشارك بقوة خلال اليوم الاول والثانى من تصويت المصريين فى الداخل حيث أظهرت معدلات التصويت خلال هذين اليومين معدلات التصويت فى أى استحقاقات أخرى سابقة.

وأوضح "الشريف"، أن اليوم الثانى للتصويت شهد إقبالا كثيفا على كافة اللجان على مستوى المحافظات، وهو ما دفع الهيئة لاتخاذ القرار رقم 36 لسنة 2019 بشأن استمرار عمليات التصويت وقت ساعة راحة القضاة نظرا لهذا الإقبال غير المسبوق على اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن جميع اللجان الانتخابية فتحت فى مواعيدها المحددة عدا عدد ضيئل جدا من اللجان بسبب تأخر وصول رؤساء اللجان إليها.

وأشار "الشريف" إلى أن، الهيئة لم تتلق أى شكاوى من شأنها المساس أو التأثير على سير العملية الانتخابية، وأن جميع الشكاوى الواردة لغرفة عمليات الهيئة كانت تتعلق بعدم معرفة الناخبين للجانهم الانتخابية، وأخرى خاصة باستفسار الوافدين عن كيفية التصويت.

وذكر نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عمليات التصويت ستستمر غدا الاثنين على ان تتم بعدها عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية أمام وسائل الاعلام والمنظمات المحلية والدولية المتابعة للاستفتاء بعد اتخاذ الاجراءات القانونية فى ذلك ثم ترسل هذه النتائج الى اللجان العامة التى تقوم بتجميعها وإرسالها إلى لهيئة الوطنية للانتخابات – الجهة الوحيدة المنوط باعلان النتيجة رسميا- تمهيدا لإعلانها فى مؤتمر صحفى عالمى، خلال الخمسة أيام التالية لوصول محاضر الفرز .

وبخصوص المصريين فى الخارج، أكد "الشريف" أن اللجان الانتخابية فى اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين بالخارج، وسط كثافة واقبال من قبل الناخبين فى عدد من السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج خاصة فى الدول العربية ومنها الكويت والسعودية والامارات والبحرين، مضيفا أن عددا من السفارات والقنصليات المصرية بدأت بالفعل فى إجراءات الفرز بعد انتهاء موعد التصويت فى التاسعة مساءا بتوقيت الدولة الاجنبية.

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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.