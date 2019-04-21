شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف : الإقبال الشعبى الكثيف على الاستفتاء انحياز للاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، أن هذا الإقبال الشعبى الكثيف وهذه الروح والمظاهروالأجواء الاحتفالية المصاحبة ، على التصويت على التعديلات الدستورية ، ما هو إلا انحياز وطنى لصالح الاستقرار والأمن والأمان ومواجهة الإرهاب والتحديات. وقال الوزير فى بيان له، ان ذلك دليل على عمق الوعى لدى جموع الشعب المصرى ، ورسالة للقاصى والدانى على التفاف الشعب المصرى حول قيادته السياسية ، وثقته فيها وأمله الكبير فى غد مشرق بإذن الله تعالى ، كما أنه رسالة بأن هذا الشعب العظيم ماض بقوة على طريق ممارسة حقوقه الوطنية والديمقراطية .

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