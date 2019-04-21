الارشيف / أخبار مصر

وزير الخارجية الأمريكى يعلن مقتل العديد من الأمريكيين فى اعتداءات سريلانكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يعلن مقتل العديد من الأمريكيين فى اعتداءات سريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، مقتل العديد من الأمريكيين فى اعتداءات سريلانكا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

 

وأعلنت الدنمارك مقتل 3 من رعاياها فى اعتداءات سريلانكا.

 

وكانت الشرطة السريلانكية قد أعلنت تعرض كنائس وفنادق وحديقة حيوان فى 3 مدن بالبلاد لـ 7 تفجيرات، منها ثلاثة انفجارات وقعت فى كنائس كاثوليكية، حيث يقام قداس عيد الفصح.. بينما حدثت ثلاثة انفجارات أخرى فى فنادق 5 نجوم، فضلا عن تفجير فى حديقة حيوان قريبة من العاصمة.

 

Advertisements

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية مصرع أحد رعاياها فى سلسلة الهجمات التى استهدفت العاصمة السريلانكية كولومبو، وأودت بحياة نحو 207 أشخاص.

 

وذكرت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الأحد، أن الخارجية البرتغالية أعربت عن تعازيها لأسرة الفقيد الذى راح ضحية الهجمات التى وصفتها بـ"الجبانة"، كما أعربت عن مساندتها للضحايا وأسرهم والسلطات السريلانكية، وأكدت إصرارها على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

 

وفى ذات السياق، أعلن وزير الخارجية الهولندى ستيف بلوك وفاة أحد الرعايا الهولنديين فى سلسلة الهجمات.. وقال بلوك، فى بيان، "قلوبنا مع الضحايا، بما فى ذلك المواطن الهولندي، فى هذه اللحظة العصيبة".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكى يعلن مقتل العديد من الأمريكيين فى اعتداءات سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا