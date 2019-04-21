شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات بطولة كأس الرئيس للتفوق الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت مساء إلىوم، فعاليات بطولة كأس الرئيس للتفوق الرياضى، التى ينظمها الاتحاد المصرى للرىاضة المدرسىة بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الرىاضية، والتى تقام تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزىر الشباب والرىاضة.

حضر حفل الختام هشام السنجرى نائب عن وزىر التربىة والتعلىم والتعلىم الفنى، والدكتورة إيمان حسن رئىس الإدارة المركزىة للأنشطة الطلابية ونائب رئىس الاتحاد المصرى والعربى للرىاضة المدرسية، والسىد سويلم مدىر مدىرىة التربية والتعليم بدمياط، والدكتورة جىهأن علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرىاضية، ومحى بدىر مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرىاضة، وعمرو الكورأنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للرىاضة المدرسية، وعبدالرزاق الزينى مدير عام الشئون التنفيذية بمديرىة التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

ووجهت الدكتورة إيمان حسن، الشكر إلى المحافظات المشاركة فى بطولة كأس الرئيس للتفوق الرياضى ومحافظة دمياط التى احتضنت الفعاليات النهائية للنشاط الرياضى للبطولة، قائلة أن البطولة العام المقبل ستكون فى إحدى مدن الصعيد.

وأشادت بمستوى التنظيم وأداء محافظة دمياط، والتى شاركت بعروض رىاضية فى الحفل الختامى وفقرات للبراعم وعرض من المدرسة العسكرية بدمىاط، كما وجهت الشكر لمحافظة الإسماعيلية لمشاركتها بعرض رياضى فى الحفل الختامى.

وأثنت الدكتورة إيمان حسن على أداء الفرق المشاركة فى البطولة، كما أثنت على أداء الإدارة العامة للتربية الرياضية وعلى العروض الرياضية والتى حملت الطابع الوطنى.

وأعلنت الدكتورة جيهان علام، عن أن درجات الحافز الرياضى هذا العام هى 8 درجات للفائزين بالمركز الأول، و6 درجات للفائزين بالمركز الثانى، و5 درجات للفائزين بالمركز الثالث، و3 درجات للفائزين بالمركز الرابع.

وشهد الحفل الختامى توزىع الدروع والكؤوس المقدمة من الاتحاد المصرى للرىاضة المدرسية للفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى فى ألعاب "كرة القدم- كرة إلىد- كرة السلة- الكرة الطائرة"، وجاءت النتائج كالتالى:

الألعاب الجماعىة "بنات":

المركز الأول: محافظة القاهرة (ب)

المركز الثأنى: محافظة الجيزة

المركز الثالث: محافظة القاهرة (أ)

المركز الرابع: محافظة الاسكندرية

كرة السلة:

المركز الأول: محافظة الإسكندرية

المركز الثأنى: محافظة الجيزة

المركز الثالث: محافظة القاهرة (أ)

المركز الرابع: محافظة القاهرة (ب)

الكرة الطائرة

المركز الأول: محافظة القاهرة (أ)

المركز الثأنى: محافظة القاهرة (ب)

المركز الثالث: محافظة دمياط

المركز الرابع محافظة الجيزة

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وجاءت نتائج الألعاب الجماعية "بنىن" كالتالى:

كرة القدم

مركز أول: محافظة أسيوط

المركز الثأنى: محافظة الإسكندرية

المركز الثالث: محافظة الشرقية

المركز الرابع: محافظة المنيا

كرة الطائرة

مركز أول: محافظة القاهرة (ب)

المركز الثأنى: محافظة القاهرة (أ)

المركز الثالث: محافظة الإسكندرىة

المركز الرابع: محافظة البحىرة

كرة السلة

مركز أول: محافظة القاهرة (أ)

المركز الثأنى: محافظة الجيزة (أ)

المركز الثالث: محافظة الإسكندرية

المركز الرابع: محافظة الشرقية

كرة اليد

مركز أول: محافظة القاهرة (ب)

المركز الثأنى: محافظة الإسكندرية

المركز الثالث: محافظة القاهرة (أ)

المركز الرابع: محافظة الدقهلية