"الزناتى " يتقدم المعلمين المغتربين فى مسيرة حاشدة للمشاركة فى الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم "خلف الزناتى" نقيب المعلمين ، رئيس اتحاد المعلمين العرب ، المئات من المعلمين المغتربين إلى لجنة المغتربين بالنادي الأهلي بالجزيرة في مسيرة حاشدة رافعين لافتات تحث على المشاركة الإيجابية مثل "انزل شارك" و"صوتك مسئولية" و"مصر بتناديك"

وصرح "الزناتى" بأن شعب مصر أصبح أكثر وعياً وحرصاً على التواجد أمام الصندوق موجهاً الشكر لجموع المعلمين ، الذين أدلو بأصواتهم مبكراً ومناشداً باقي المعلمين بسرعة المشاركة لإتمام الاستحقاق الدستورى للمضى قُدماً نحو مزيد من التقدم والرخاء فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأدلى "إبراهيم شاهين" وكيل أول المعلمين ونقيب معلمي دمنهور بصوته في لجنة المغتربين بالنادي الأهلي بالجزيرة لحث المعلمين على المشاركة والظهور بالمظهر المشرف واللائق بمعلمي مصر كما أدلى عدد من نقباء الفرعيات واللجان النقابية بأصواتهم في لجنة المغتربين لعدم تواجدهم في محافظاتهم اليوم.

وانطلقت المسيرة من مقر نادى المعلمين بالجزيرة مروراً بمستشفى المعلمين، ثم الوصول لمقر اللجنة الانتخابية للوافدين بالنادى الأهلى، مرددين هتاف تحيا مصر.