صور.. استمرار التصويت بقنصلية مصر فى ميلانو لليوم الثالث على التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واصل عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمة فى ميلانو التصويت . وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ يوم الجمعة الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد. Advertisements

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