شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تعاون مع الإذاعة المصرية لنشر الفكر الوسطى وقضايا التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، محمد نوار، رئيس قطاع الإذاعة المصرية، لبحث سبل دعم أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف والإذاعة المصرية.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أنه يجرى الإعداد لعمل برنامج يتناول قضايا التجديد يذاع بإذاعة القرآن الكريم بمشاركة علماء وزارة الأوقاف، ونشر خطب الأوقاف المترجمة أو مقتطفات منها عبر الإذاعات الموجهة والبرنامج الأوربى .

كما يجرى الإعداد للتعاون فى مختلف البرامج الدينية والثقافية عبر شبكات الإذاعة المختلفة، والاستفادة بجهود واعظات الأوقاف المعتمدات لأول مرة فى برامج إذاعية، وبرامج حوارية مشتركة مع علماء الوزارة فى قضايا التجديد وغيرها.