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انت الان تتابع قنصوة: ملياري جنيه للنهوض ببحيرة مريوط. والسيسي مهتم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن عودة بحيرة مريوط بمثابة استرجاع رئة الاسكندرية وستكون مصدر غذائي لا مثيل له، موضحا أنه جارى التنسيق مع الشعبة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة بحيرة مريوط أفضل مما كانت عليه في السابق بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن تكلفة النهوض بها تقترب إلى 2 مليار جنيه، خاصة وأن مشاكل البحيرة هي الملوثات والتعديات وتراكمات قديمة، جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الملتقى البيئي التاسع بعنوان "مستقبل بحيرة مريوط وتنمية الإسكندرية" بجامعة الإسكندرية.
وأكد المحافظـ أن بحيرة مريوط على رأس المشروعات التي يمكن أن تقام في مصر، لأن البحيرة تعتبر في وضعها الحالي مصدر تلوث للبحر المتوسط، لذا لا بد أن نحدد المشكلات التي تواجهها والتي على رأسها التعديات الواقعة عليها من قبل الكثير من الشركات وملوثات المصانع، والتلوث المتراكم عبر عقود. وحذر الدكتور حسين العطفى،
وأكد المحافظـ أن بحيرة مريوط على رأس المشروعات التي يمكن أن تقام في مصر، لأن البحيرة تعتبر في وضعها الحالي مصدر تلوث للبحر المتوسط، لذا لا بد أن نحدد المشكلات التي تواجهها والتي على رأسها التعديات الواقعة عليها من قبل الكثير من الشركات وملوثات المصانع، والتلوث المتراكم عبر عقود.
وحذر الدكتور حسين العطفى، وزير الرى الاسبق والامين العام للمجلس العربى للمياه، من اختفاء بحيرة مريوط خلال 35 سنة، إذا لم يتم انقاذها من التلوث، مشيرا إلى أنها تعد خط الدفاع ضد التغيرات المناخية، مطالبا بإنشاء المجلس القومى للهيئة السمكية يديره كل المختصين.
وشدد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، على أهمية البحيرة، مشيرا إلى أنها كانت من أجمل البحيرات المائية، لكن طالتها يد الإهمال وتدهورت وباتت معرضة للخطر.
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