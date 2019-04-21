حزب المحافظين يدين التفجيرات الإرهابية في سريلانكا

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تفجير سريلانكا
أعرب حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الهجمات الإرهابية الغادرة التي شهدتها سريلانكا صباح اليوم الأحد، في عدد من الكنائس والفنادق بالعاصمة «كولومبو» ومحيطها، وذلك خلال الاحتفال بقداس عيد الفصح، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص ومئات المصابين. واستنكر الحزب ما حدث من هجمات إرهابية تستهدف الأبرياء خلال أدائهم الطقوس الدينية، مشيرا إلى أن ما حدث يثبت أن الإرهاب لا يرتبط بدين معين، خاصة أن سريلانكا دولة ذات أغلبية بوذية، بينما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون شخص من إجمالي 21 مليون نسمة.
وأكد الحزب أن ما حدث يتطلب توجها عالميا قويا ومتحدا، للوقوف ضد الإرهاب الأسود الذي يستهدف أمن واستقرار الدول، وأن هذا الحادث لا يقل في بشاعته عن حادث قتل المصلين بنيوزيلندا، أو الحوادث التي استهدفت زعزعة واستقرار المصريين خلال العمليات الإرهابية التي شهدتها الكنائس المصرية على مستوى المحافظات. (اقرأ
وأكد الحزب أن ما حدث يتطلب توجها عالميا قويا ومتحدا، للوقوف ضد الإرهاب الأسود الذي يستهدف أمن واستقرار الدول، وأن هذا الحادث لا يقل في بشاعته عن حادث قتل المصلين بنيوزيلندا، أو الحوادث التي استهدفت زعزعة واستقرار المصريين خلال العمليات الإرهابية التي شهدتها الكنائس المصرية على مستوى المحافظات. (اقرأ أيضا: سريلانكا: الهجمات «إرهابية» وحددنا المسؤولين عنها)
وكان العالم قد استيقظ صباح اليوم على 8 تفجيرات متزامنة، استهدفت 3 كنائس في كوتشيكادي ونغومبو وباتيكالو، في أثناء إقامة المراسم الدينية للاحتفال بعيد الفصح، كما طالت الانفجارات 4 فنادق أيضا في العاصمة السريلانكية كولومبو. (اقرأ أيضا: أول فيديو لحظة وقوع انفجارات سريلانكا)
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