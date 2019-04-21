السفر لبيروت «أرخص».. الطيران الداخلي يهدد السياحة

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سعر تذكرة الطيران من القاهرة إلى أسوان أغلى من تذكرة القاهرة إلى بيروت.. وراضي: ساعة الطيران من القاهرة لمرسى علم 125 دولارا وساعة الطيران من القاهرة للتشيك 42 دولارا

مرسى علم تُعد من أهم الأماكن السياحية جذبًا للسياح القاصدين مصر، لا سيما السياحة الألمانية، والتي تحظى بمكانة متقدمة فيما يخص أعداد السياح الوافدين إلى مصر عام 2018 قرابة الـ 1.5 مليون سائح، وفي شهر يونيو الماضي، توافد على محافظة البحر الأحمر 387 ألف سائح، منهم 111 ألف سائح ألماني، كانت وجهتهم نحو "الغردقة ومرسى علم". ورغم تزايد حركة السياحة نحوها، فإن أسعار الطيران الداخلي من القاهرة إلى مرسى علم، تزيد على سعر تذكرة الطيران من مرسى علم إلى أيٍّ من المقاصد السياحية خارج مصر، مما يتطلب أن تنخفض الأسعار للمحافظة على أعداد السياح.

ارتفاع أسعار الرحلات لمصر وما يهدد حصة مصر من السياحة الألمانية، بخلاف زيادة أسعار التذاكر، هو ما تفرضه ألمانيا من رسوم على مغادرة مواطنيها نحو مصر، بمبالغ تزيد على مغاردتهم نحو تركيا على سبيل المثال، وذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي كما تراه الحكومة الألمانية، حيث تفرض 27 يورو على السائح الألماني المسافر

ارتفاع أسعار الرحلات لمصر وما يهدد حصة مصر من السياحة الألمانية، بخلاف زيادة أسعار التذاكر، هو ما تفرضه ألمانيا من رسوم على مغادرة مواطنيها نحو مصر، بمبالغ تزيد على مغاردتهم نحو تركيا على سبيل المثال، وذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي كما تراه الحكومة الألمانية، حيث تفرض 27 يورو على السائح الألماني المسافر إلى مصر، بينما تفرض 7 يورو على المسافر إلى تركيا. الأسعار سالفة الذكر، تُحدث حالة من الخلل في المنافسة بين استمرار اختيار السائح الألماني لمصر كمقصد سياحي له، بالإضافة إلى خلل في المنافسة بين مصر وغيرها من البلدان المستقطبة للسياح الألمان، وفقًا لما جاء على لسان وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، والتي أوضحت في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة مرخرًا، أنها طلبت من جيرد موللر، وزير التعاون الدولي والإنمائى بألمانيا، دراسة مساواة مصر بباقي المقاصد السياحية المنافسة، فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على السائحين الألمان المغادرين إلى هذه المقاصد.. (اقرأ أيضًا.. «ريقنا نشف».. متى تعود السياحة الروسية؟) ما كشفت عنه الوزيرة، والذي يحتاج إلى وقت لتعديله، لا بد أن تواجهه مصر سريعًا بتذليل العقبات جراء زيادة أسعار الطيران إلى المقاصد التي يرغب في زيارتها السائح الألماني، وفي مقدمتها مرسى علم، حيث طالب مستثمرو السياحة بمرسى علم الجهات الحكومية المعنية بضرورة الاهتمام بحل المشكلات التى تعانى منها المنطقة وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطيران الداخلي، والتى أثرت بالسلب على الحركة السياحية الوافدة، وأدت إلى إغلاق أكثر من 22 مشروعًا سياحيا. Advertisements أسعار الطيران الداخلي أسعار الطيران الداخلي وفي السياق ذاته، قال الدكتور عادل راضي، رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إن تجديد التراخيص وأسعار الطيران، تُعد أهم المعوقات التي تؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمدينة مرسى علم، مناشدًا بالإسراع فى حل مشكلة الطيران الداخلي من القاهرة إلى مرسى علم، والتى تؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة. وأضاف راضي أن سعر رحلة "القاهرة -مرسى علم - القاهرة" بـ 4500 جنيه، وساعات الطيران لا تزيد على ساعتين، أي أن تكلفة ساعة الطيران 2250 جنيها بما يوازي 125 دولارا، في حين أن سعر رحلة الطيران العارض منخفض التكاليف من مرسى علم إلى براج في التشيك والعودة إلى مرسى علم 380 دولارا، وعدد ساعات الطيران 9 ساعات، أي أن سعر ساعة الطيران 42 دولارا. وشدد رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم على أن حل مشكلة أسعار الطيران الداخلي إلى مرسى علم، من خلال تخفيض سعر التذكرة، الرحلة الداخلية "القاهرة - مرسى علم- القاهرة" إلى الأسعار المنافسة بقيمة 2000 جنيه. جداول الرحلات جداول الرحلات بدوره، قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية "مسافرون للسياحة والسفر" وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن من بين التحديات الحالية، عدم ملاءمة جداول رحلات مصر للطيران الداخلية مع احتياجات وظروف السائح، لافتًا إلى أن شركات السياحة تواجه تحديات تتعلق بجداول رحلات الطيران الداخلي. ويوضح عبد اللطيف بمثال، تحديات رحلات الطيران الدخلي لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، فعدد رحلات الطيران التي تتحرك من القاهرة إلى الأقصر أو أسوان في الساعة الخامسة صباحًا، وهذه المواعيد مبكرة جدا وصعبة جدا على السائح، حيث إننا نجد السائح يتحرك من الفندق المقيم فيه الساعة الثانية صباحًا إلى المطار وينهي إجراءات السفر وينتظر في المطار حتى الخامسة صباحا للتحرك ويصل الأقصر أو أسوان في السادسة صباحا ويضطر لعمل زيارات سياحية مباشرة، لأنه لا يستطيع الإقامة في فندقه أو التسكين إلا في الساعة الثانية ظهرا، وهو موعد التسكين بالفنادق، أي يظل في مرحلة إرهاق وتعب تصل لـ 12 ساعة متواصلة، وهذا صعب على نوعية السائح الثقافي لأنه في الغالب تكون سنه كبيرة نسبيا، ويحتاج لأكبر قدر من الراحة.. (اقرأ أيضًا.. شهران وتنطلق.. كيف تستفيد السياحة من «أمم إفريقيا»؟) وأكد عبد اللطيف أن الطيران له أهمية كبيرة في منظومة السياحة ولا بد من التنسيق بين الطيران والسياحة، بحيث تتناسب مواعيد الرحلات وجداول الطيران ولا يتم بناء الرحلات الداخلية على مواعيد الطيران الدولي فقط، وهذا جيد ولكن لا بد أن يكون بالتوازي مع هذا النظام الاهتمام بالسياحة الداخلية والطيران الداخلي حتى لا يرهق السائح الأجنبي أو المصري في الطيران الداخلي. ولم تختلف أسعار الطيران للرحلات الداخلية من القاهرة إلى مرسى علم، عن أسعار الطيران الداخلي من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، فحسب رئيس جمعية "مسافرون للسياحة"، فأسعار تذاكر الطيران الداخلي لرحلة "القاهرة - أسوان – القاهرة" تتراوح بين 4500 و4800 جنيه، في حين أن رحلة "القاهرة- بيروت – القاهرة" وهي رحلة دولية وليست داخلية تبدأ من 3400 حتى 3800 جنيه، ومن الأولى تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي.

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