شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: الضرورة فرضت إعطاء الرئيس السيسي فرصة لاستكمال مشروعه الوطني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الضرورة فرضت أن نعطي فرصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يستكمل المشروع الوطني لبناء الدولة.
وأضاف «جبر»، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء» المذاع عبر فضائية «الحياة»، الأحد، أن تعديل مدة الرئاسة حققت المعادلة الصعبة بين استقرار الدولة، وتداول السلطة، لافتًا إلى أن الأحزاب يجب أن تعمل على تجهيز قيادات يمكنها خوض الانتخابات.
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