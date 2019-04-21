شكرا لقرائتكم خبر عن «‪ الوطنية للسلام والتنمية»: السيدات يتصدرن مشهد الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اقبال متوسط في الساعة الأولى وزيادة المعدلات الاقبال الكثيف بداية من الساعة الحادية عشر ظهرًا حتى الساعة الثالثة في أكثر من 4 محافظات هي القاهرة والقليوبية والجيزة والدقهلية التي قامت بمتابعتهم، كما رصدت المؤسسة بأن يتزامن اليوم مناسبة «أحد السعف» عند الأقباط، وانتهاء الصلاة الساعة 11 ظهرًا.

كما أكد داوود جرجس، رئيس المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن اليوم الأول والثاني شهد إقبال كثيف من الناخبين وخاصة السيدات في اليوم الثاني، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على تسهيل أي معوقات تتعلق بالمتابعة أو بالناخبين.

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كما وجه الشكرا أيضا لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة والشرطة على حسن تعاملهم مع متابعين المؤسسة والناخبين وتقديم كافة سبل الراحة في وسط ازدحام اللجان.

كما واجهت متابعين المؤسسة صعوبة دخول لجنة مدرسة الشهيد بقرية الخرقانيه التابعة لمركز القناطر الخيرية، بسبب تعنت أحد الضباط ومنعهم من أداء مهامهم، وتلقت المؤسسة هاتفيا من أحد المتابعين بصعوبة الدخول كما طلب منهم تفويض من المؤسسة بالدخول وعدم الاعتراف بالتصاريح المتابعة.

وتواصل اللجنة متابعة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة ومجريات العملية الانتخابية.