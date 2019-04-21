شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات «الهجرة»: ورود 239 استفسارًا من المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إقبالا من الجاليات المصرية بعدة دول، في منتصف اليوم الثالث والأخير من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، فقد توافد المصريون على التصويت في كل من دولة كازاخستان وفنلندا وقبرص والنمسا، وكذلك استمرار توافد المصريين في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والبحرين وقطر والسودان ‏والإمارات وألمانيا وإيطاليا وبوليفيا وبيرو وغيرها من الدول حول العالم بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة‎.‎

وبحسب بيان، الأحد، ارتفع عدد الاستفسارات التي تلقتها الغرفة منذ اليوم الأول حتى منتصف اليوم الثالث إلى نحو 239 استفسارًا حتى الآن، جاء أغلبها حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم ‏والمشاركة في عملية الاستفتاء، وبدورها قامت الغرفة بالتواصل مع رموز الجاليات المصرية بالخارج، خاصة دول الخليج، وتم ‏توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة، كما وفرت الجالية المصرية بالكويت 15 حافلة لنقل أبناء الجالية إلى مقر ‏التصويت.‏

من جانبها، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم إغلاق باب التصويت في الاستفتاء على التعديلات ‏الدستورية في نيوزيلاندا وأستراليا واليابان، مؤكدة أن غرفة ‏عمليات الوزارة مستمرة في المتابعة حتى انتهاء عملية التصويت في كل الدول التي يتواجد بها المصريون.

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وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج يضربون أروع الأمثلة في تقديم الدعم اللازم خلال أيام التصويت، موضحة أن اليوم الثالث شهدًا إقبالًا أكبر في عدد كبير من الدول حول العالم، معربة عن شكرها وتقديرها لما يبذله المصريون بالخارج من جهود رغم بُعد السفارات ‏والقنصليات عن أماكن تواجدهم، كما أشادت بالمجهودات التي تقدمها السفارات والقنصليات لتسهيل عملية الاستفتاء.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن عمليات فرز الأصوات للمصريين بالخارج تأتي بعد غلق أبواب اللجان، وأن الهيئة ‏الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها الإعلان عن الأرقام النهائية والنتائج.

من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، باستمرار التواصل مع الجاليات المصرية ‏بالخارج واستقبال كافة الاستفسارات منهم، والعمل على حل وإزالة أي عوائق تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ‏الاستفتاء‎، وذلك حتى انتهاء فعاليات هذا الاستحقاق الوطني خارج مصر.‏

وكانت غرفة عمليات وزارة الهجرة قد بدأت صباح أول أمس‏ في متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على ‏التعديلات الدستورية، كما تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: «01289850655 – 01017071810 –‏‏01159476593»، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: (‏[email protected]‏)، وذلك للتواصل مع المصريين ‏بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة لهم أيام 19 و20 و21 ‏أبريل الجاري.‏