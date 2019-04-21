- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن مصريون يحتشدون أمام قنصلية نيويورك لليوم الثالث للتصويت في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتشد عدد من المصريين، الأحد، أمام مقر القنصلية العامة في نيويورك لليوم الثالث، الأحد، على التوالي، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وانطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج الجمعة الماضي، وتُختتم اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصريون يحتشدون أمام قنصلية نيويورك لليوم الثالث للتصويت في الاستفتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.