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مصريون يحتشدون أمام قنصلية نيويورك لليوم الثالث للتصويت في الاستفتاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتشد عدد من المصريين، الأحد، أمام مقر القنصلية العامة في نيويورك لليوم الثالث، الأحد، على التوالي، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وانطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج الجمعة الماضي، وتُختتم اليوم.

الجالية المصرية بنيويورك تدلي بصوتها في التعديلات الدستورية
الجالية المصرية بنيويورك تدلي بصوتها في التعديلات الدستورية
الجالية المصرية بنيويورك تدلي بصوتها في التعديلات الدستورية
الجالية المصرية بنيويورك تدلي بصوتها في التعديلات الدستورية
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