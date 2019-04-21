شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: نتائج تصويت المصريين في الداخل والخارج ستعلن معًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن لجان استفتاء الدستور تغلق في الدول تباعًا، كل دولة حسب توقيتها المحلي، موضحًا أن نتائج تصويت المصريين في الداخل والخارج سيجري إعلانها معًا.

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «دي إم سي» مساء الأحد، أنه يتم فرز الأصوات وحصرها فور إغلاق اللجان في دول الخارج، ثم يتم إرسال الأوراق من السفارة التابعة لمصر إلى وزارة الخارجية ثم إلى الهيئة.