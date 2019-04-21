شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تلتقي شيخ الأزهر لبحث استمرار دعم «بيت الزكاة والصدقات» لمبادرة «قوائم الانتظار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الأحد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لبحث استمرار دعم صندوق بيت الذكاة والصدقات المصرى لمبادرة الرئيس لمنع تراكمات جديدة «لقوائم الانتظار».

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان، الأحد، أن اللقاء تناول دعم صندوق بيت الزكاة والصدقات لمبادرة الرئيس لـ«قوائم الانتظار» للتخصصين الجديدين المقرر إدخالهما ضمن المبادرة، وهما «القسطرة المخية» و«القسطرة الطرفية»، في إطار زيادة عدد التدخلات الحرجة والعاجلة التي تشملها المبادرة من 9 إلى 11 تخصصًا، دعما للمريض المصري.

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وقال إن وزيرة الصحة وجهت الشكر لفضيلة الإمام شيخ الأزهر، على دعمه خلال الفترة السابقة للمبادرة الرئاسية لـ«قوائم الانتظار»، والتي نجحت حتى اليوم في إنهاء 138 ألف عملية جراحية، مؤكدة أنه لولا مساهمة بيت الزكاة والصدقات المصري، والبنك المركزى، ومؤسسات المجتمع المدني، لما شهدنا هذا النجاح والذى من شأنه تخفيف معاناة المرضى، موضحة أنه بفضل الحوكمة التي تم تطبيقها بالمبادرة تم توفير أكثر من 265 مليون جنيه، كانت تهدر في ازدواجية القرارات الصادرة لعلاج المرضى ما بين العلاج على نفقة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما تم التغلب عليه حاليًا.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى دراسة مساهمة الأزهر الشريف، في إنشاء وتجهيز مستشفى القرنة بمحافظة الأقصر، بما يساهم في دعم وتقديم خدمة طبية ذات جودة للمريض المصري، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة أكدت أن المواطن المصرى يثق ثقة كاملة في بيت الزكاة والصدقات، ومخرجاته بما يقوم به للمواطنين، ويدعم المريض المصري.

ومن جانبه، أكد فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على دعم المريض المصري، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف لن يدخر أي جهد من شأنه تخفيف آلام المرضى.