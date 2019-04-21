شكرا لقرائتكم خبر عن في «سوق العبور».. «أكل العيش» لا يمنع من أداء «الواجب الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بين روائح الخضروات والفاكهة والأسماك، تجتذبك أصوات الأغاني الوطنية من بعيد، هناك وسط سوق العبور، حيث توجد اللجنة الانتخابية للوافدين رقم ١٢، والتي تستقر بمبنى إدارة سوق العبور، والذي يعمل به ويتوافد عليه يوميًا آلاف العمال من مختلف محافظات الجمهورية.

قال المستشار خالد ناجي شحاتة رئيس اللجنة الفرعية رقم ١٢ بسوق العبور، لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن اللجنة تعد أكبر لجان الوافدين إقبالًا على مستوى الجمهورية حيث توافد عليها أول أيام الاقتراع، السبت، ٣٤٠٠ ناخب، ويتوقع أن تتجاوز الأعداد ٤ آلاف بنهاية اليوم الثاني، حيث استعانت اللجنة في أول يوم بمستشارين معاونين لاستيعاب الأعداد المتوافدة.

بابتسامة طيبة وملامح شقاءٍ مبكّر، قابلنا «مصطفى»، ١٩ سنة، أمام اللجنة، حيث يقول إنه لأول مرة يخوض تجربة المشاركة في عملية انتخابية، حيث أتى من سوهاج قبل أشهرٍ، ليعمل في مجال الفاكهة داخل السوق، وقد وجد سهولة في كيفية الاقتراع، موضحًا أنه سيحرص على المشاركة في استحقاقات مقبلة.

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«عمر»، ٢٤ سنة، يشارك أيضًا لأول مرة في الانتخابات، حيث يعزي عدم مشاركته من قبل للدراسة والخدمة العسكرية، وهو أتى قبل ٩ أيام فقط من بني سويف، ليعمل في ثلاجة للخضر والفاكهة، وقد أخذ قسطًا من الراحة بين تحميل البضائع من وإلى الثلاجة ليدلي بصوته في لجنة الوافدين، بحسب التوقيت، الذي حدده صاحب العمل، كي لا تتوقف «الثلاجة» عن التشغيل، حيث يوضح أن العمال تذهب بالتناوب للحفاظ على دورة العمل.

ويتوافد عمال السوق على دفعات إما سيرًا أو بوسائل انتقال من أماكن عملهم، وقد انخفضت نسبة التوافد في اليوم الثاني عنها في اليوم الأول الذي سجلت فيه اللجنة أرقامًا مرتفعة.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت، صباح السبت، وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء، ويبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام اعتبارًا من السبت في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.