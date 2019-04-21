شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: إقبال كثيف من المصريين بالخارج على الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن هناك إقبالا كثيفًا من المصريين في الخارج على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لصنع مستقبل بلادهم.

وأوضحت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، الأحد، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان نتيجة الاستفتاء، لافتة أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في عملها لتلقي استفسارات المصريين بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن غرفة عمليات الوزارة تلقت ٢٢٠ استفسارًا من المصريين في الخارج حول عملية التصويت.