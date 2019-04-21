شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» بين أهالي قريته بالدقهلية لحثهم على التصويت: انزلوا من أجل استقرار وطننا الحبيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم، مسقط رأسه «قرقيرة» مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لحث أهالي قريته على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتفقد لجان القرية وصافح القضاة وقوات التأمين.

وحضر الزيارة قيادات الوحدة المحلية ببرهمتوش، أميرة الشيوى سكرتير الوحدة المحلية، ومحمد إبراهيم وهبة، مدير إدارة العلاقات العامة بالوحدة المحلية، رضا فياض، رئيس قسم الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

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واستقبل الأهالي الخطيب بسعادة غامرة، حيث إنها تعتبر الأولى منذ فترة كبيرة ورددوا هتافات «تحيا مصر»، و«الأهلى حديد».

ووجه الخطيب التحية لأهالي قريته ووعدهم بلقاء قادم من أجل صالح الوحدة المحلية وطالب الجميع بالنزول والمشاركة في الاستفتاء على الدستور من أجل الأمن والأمان والاستقرار لمصرنا الحبيبة .

وقال محمد السباعي، رئيس مركز شباب قرقيرة، إن الكابتن محمود الخطيب شاهد ملعب القرية وتذكر أيام صباه، حيث كان يلعب فيه، ووعد بتنجيله، وعمل صالة ألعاب رياضية في الدور الثاني، وتوجه بعدها إلى أقاربه من أولاد عمه وأولاد عمته لزياتهم.

وأضاف أن الكابتن محمود الخطيب أكد ضرورة الوقوف بجانب الوطن في هذه اللحظات المهمة من عمره.