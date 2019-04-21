شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الدقهلية تتفقد لجان الاستفتاء: «انتخبوا بحرية.. إحنا مأمّنين كويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء زكي صلاح، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرق الدلتا، واللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث، الأحد، الخدمات الأمنية بلجان التصويت على الاستفتاء بنطاق المحافظ في ثاني أيام الاستفتاء، للاطمئنان على سير عملية التصويت بسهولة ويسر وعدم وجود أية معوقات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

كما تفقد القيادات لجان مدينة المنصورة ووجه مدير الأمن رسالة للناخبين أمام اللجان قائلًا: «مصر في أمان، ويا ريت كل مواطن يخرج للإدلاء بصوته بحرية كاملة وبأمان لأننا مأمنين البلد كويس».

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رافق الدكتور كمال شاروبيم القيادات الأمنية خلال تفقد لجان مركز السنبلاوين وميت غمر.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت، صباح السبت، وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء، ويبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام اعتبارًا من السبت في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.