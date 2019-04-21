شكرا لقرائتكم خبر عن المنقولون من الشيخ زويد ورفح يدلون بأصواتهم في الإسماعيلية: «تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص المنقولون من الشيخ زويد ورفح والمقيمون في تجمعات بمحافظة الإسماعيلية، الأحد، على ممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم في التعديلات الدستورية حاملين «أعلام مصر»، مرددين هتاف: «تحيا مصر».

في اليوم الثانى للاستفتاء، توجه المنقولون من الشيخ زويد ورفح من المقيمين في محافظة الإسماعيلية إلى أقرب لجنة انتخابية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهى لجنة مدرسة أبوفودة الإعدادية، التي شهدت إقبالًا من أبناء محافظة شمال سيناء المنقولين بسبب الحرب على الإرهاب.

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كان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة قد أعلن عن توفير أتوبيسات لنقل المنقولين من رفح والشيخ زويد المقيمين في تجمعات بالعريش وبئر العبدإلى لجان الاستفتاء المخصصة لهم تيسيرًا عليهم، كما تم التواصل مع المحافظات المقيم بها المنقولين من الشيخ زويد ورفح لتخصيص أقرب لجنة لتجمعاتهم للإدلاء بأصواتهم فيها.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت، صباح السبت، وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء، ويبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام اعتبارًا من السبت في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.