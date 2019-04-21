شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تدين تفجيرات سريلانكا: نصلي من أجل عالم خالٍ من العنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكنردية وبطريرك الكرازة المرقسية بيانا أدانت فيه سلسلة التفجيرات التي وقعت بجزيرة سريلانكا، الأحد، وأسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة المئات من المصلين والآمنين.

وبحسب البيان، استنكرت الكنيسة بشدة كل أنواع العنف ضد أي إنسان أيا ما كان معتقده أو جنسه أو جنسيته وتصلي من أجل أسر الشهداء الذين سفكت دماؤهم الزكية كي يمنحهم الرب التعزية والصبر، كما تطلب من أجل الشفاء العاجل للمصابين.

واختتمت الكنيسة البيان: «نصلي من أجل عالمٍ خالٍ من الكراهية والعنف وأن يسود الحب والسلام كل ربوع المسكونة».