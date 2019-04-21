شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الإقبال قبل ساعتين من غلق باب التصويت في ثاني أيام الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايدت معدلات الإقبال على التصويت بلجان الاستفتاء بمدن وقرى دمياط، حيث شهدت لجان قرى أم الرضا وكفر البطيخ ودمياط الجديدة والبصارطة وعزبة البرج طوابير أمام اللجان.

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وحرصت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل على تفقد عدد من لجان دمياط والزرقا وكفر سعد لمتابعة عملية التصويت بهذه اللجان.

كما احتشد عدد كبير من الناخبين أمام لجان مركز كفر سعد، مسقط رأس وزير الإسكان الأسبق، المهندس حسب الله الكفراوي، ورئيس اتحاد الكرة الأسبق سمير زاهر، حيث إن هذا المركز يتسم بالكثافة التصويتية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة دمياط مليونا و161 ألفا و79 ناخبا، وعدد المقار الانتخابية 10 مقار انتخابية عامة، وعدد المراكز الانتخابية 225 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الانتخابية 251 لجنة فرعية ويضم قسم أول دمياط 12 مركزا انتخابيا، و16 لجنة فرعية، بينما يضم قسم ثان دمياط 12 مركزا انتخابيا و17 لجنة فرعية، وقسم رأس البر عدد المراكز الانتخابية، ولجنتين فرعيتين ودائرة قسم دمياط الجديدة 4 مراكز انتخابية و8 لجان فرعية، ومركز شرطة دمياط 51 مركزا انتخابيا و56 لجنة فرعية، ومركز كفر سعد 47 مركزا انتخابيا و48 لجنة فرعية، ومركز كفر البطيخ 12 مركزا انتخابيا و18 لجنة فرعية، ومركز فارسكور 47 مركزا انتخابيا و48 لجنة فرعية، ومركز الزرقا 33 مركزا انتخابيا و33 لجنة فرعية، وقسم السرو 5 مراكز انتخابية و5 لجان فرعيّة.